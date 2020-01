Commisso: “Iachini ha bisogno di tempo. Mercato? C’è l’intenzione di fare 2-3 acquisti”

Nel corso della conferenza stampa odierna, il presidente viola Rocco Commisso ha toccato anche i temi di campo: “Abbiamo cambiato allenatore, ringrazio Montella per il suo lavoro. Iachini ha bisogno di tempo. Per me la squadra deve dimostrare di essere più decisa e determinata. Siamo stati sfortunati contro il Bologna, ma anche fortunati contro l’Inter. Ho dato l’ok per gli investimenti. Ho detto che non voglio giocatori per sei mesi, ma a lungo termine. Vogliamo una squadra più forte. Spero che a breve faremo qualche annuncio. Il budget per il mercato? Non do numeri, ma c’è l’intenzione di rinforzare la squadra. Mercato? Non si possono dare dettagli perché il prezzo si alzerebbe, l’intenzione è di portare 2-3 giocatori nel giro di un paio di settimane, speriamo, vediamo”.