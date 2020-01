LIVE – Commisso: “La Mercafir non è la soluzione ottimale. Il Franchi è una porcheria. Sono deluso”

In casa Fiorentina è caldo, caldissimo il dibattito sul nuovo stadio. Ieri pomeriggio in Palazzo Vecchio Rocco Commisso ha incontrato il sindaco di Firenze, Dario Nardella. Oggi il presidente ha parlato in conferenza stampa:

“Voglio parlare di due temi. Prima di tutto la squadra. Io leggo tutto. Abbiamo cambiato allenatore, ringrazio Montella per il suo lavoro. Iachini ha bisogno di tempo. Per me la squadra deve dimostrare di essere più decisa e determinata. Siamo stati sfortunati contro il Bologna, ma anche fortunati contro l’Inter. Ho dato l’ok per gli investimenti. Ho detto che non voglio giocatori per sei mesi, ma a lungo termine. Vogliamo una squadra più forte.

Per quanto riguarda lo stadio ho detto fast, fast, fast su Campo di Marte. L’Artemio Franchi è un’istituzione. Le curve non si possono abbattere. E così abbiamo parlato col Comune. Ho grande rispetto per il sindaco. Ieri sera ci siamo visti, niente è cambiato. Mercafir? Non è una soluzione ottimale alla luce dei 22 milioni, dell’Imu e della ristrutturazione della vecchia Mercafir. 22 milioni sono tanti. Dobbiamo vedere cosa promette il Comune per quanto riguarda il bando. Il problema dell’Italia è la burocrazia, non c’è modo di fare le cose fast, fast, fast.

Abbiamo preparato una classifica, con i venti club che ricavano di più in Europa. Si tratta di una ricerca pubblica, di Deloitte. La trovate anche lì, questa (viene consegnato un foglio in sala stampa, ndr) è una sinossi: queste squadre hanno ricavi molto più elevati della Fiorentina. La media è 417 milioni di euro l’anno in tre componenti: commerciale, televisione, e i ricavi delle partite. Nell’anno 2017-18 la Fiorentina ha avuto ricavi per 84 milioni. Come si possono spendere i soldi se i ricavi sono questi? Voglio una Fiorentina di successo, di sicuro stare nella parte sinistra della classifica. Senza giocatori è difficile raggiungere i posti più alti della classifica. Per stare in alto bisogna avere infrastrutture. Bisogna avere uno stadio che ci porti ricavi, specie il giorno della partita. Speriamo di poter far il nuovo stadio qui a Firenze. Ribadisco le mie tre richieste: costi giusti, controllo totale dell’opera e fast, fast, fast. Voglio controllare quello che ho. Lo stadio, oggi, è una porcheria com’è mantenuto. Joe Barone quando venne mi chiamò e mi disse che non si poteva giocare in quello stadio.

Ci sono modi differenti di fare gli stadi: sia a concessione come l’Udinese o a bassi costi come ha fatto il Sassuolo che ha comprato lo stadio per 4 milioni, spendendone altri 8: 12 milioni per uno stadio di proprietà. A Bologna mi hanno detto che la città darà 85 milioni di progetto e 30 milioni per incentivare i Saputo a restare al Dall’Ara. La perizia è stata fatta da un’agenzia, ma agli altri sono stati dati 35 ettari per 25 milioni, a noi 22 milioni per 14 ettari: è il doppio. Il Comune deve aiutarci a raggiungere i successi. Lo Yankee Stadium è costato 2,3 miliardi. Più di 600 milioni sono stati dati dal Comune, mentre più di un miliardo è arrivato da fondi pubblici e concessioni.

Faccio una promessa: non porterà mai la Fiorentina a giocare a Torino (ride, ndr). Ma in America è differente, quando i NY Giants nel ’76 hanno voluto fare un nuovo stadio, lo stato del New Jersey gli ha dato soldi. Trenta anni dopo non era più buono, l’hanno buttato giù e rifatto nuovo con tutti i benefici. A St. Louis hanno perso la franchigia, e sono andati a Los Angeles. Sarebbe come portare la Fiorentina in Germania… Ora stanno facendo uno stadio nuovo a Las Vegas, ma per la squadra di Auckland, San Francisco. Queste cose succedono in USA, io non dico che succederà anche in Italia, ma se vuole andare, e il nostro calcio è un patrimonio come la moda, il turismo e tutto, la politica deve aiutare. Non possiamo essere la quarta o quinta lega d’Europa. Non possiamo. Forse non raggiungeremo la Premier League, ma invece di andare avanti stiamo tornando indietro. L’unico modo è trovare persone come me che vogliono investire, fare le infrastrutture, ma deve essere aiutato da chi rappresenta i cittadini.

Non possiamo essere la quarta o quinta lega in Europa. L’unica maniera di andare avanti è se ci sono persone come me che voglio investire. Le persone, però, devono essere aiutate dal Paese.

Non sono venuto qui per stare al Franchi altri 10-15 anni. La squadra? Spero che a breve faremo qualche annuncio. Acquistare lo stadio? Ho bisogno di più opzioni. Ho detto le cose che non mi sono piaciute. Il bando è pubblico, non so se parteciperemo. Dobbiamo avere più opzioni.

Ci sono molti modi per arrivare a una soluzione, anche se ritengo troppo alti i 22 milioni. Devo capire varie cose, come la situazione relativa all’Imu. Siccome il bando è pubblico, io devo guardare da oggi altre opzioni perché non sono sicuro di vincerlo: Campi, Castello, Sesto Fiorentino, Caldine, Scandicci, Bagno a Ripoli, Coverciano, Gonzaga, Ugnano.

Una scadenza? Non, da oggi, ripeto, dobbiamo valutare le altre opzioni. 4 anni da settembre? Speriamo (ride, ndr). Per il centro a Bagno a Ripoli abbiamo concluso l’affare in pochi mesi, abbiamo già piantato cento olivi. Speriamo di iniziare i lavori a settembre. So che la Soprintendenza a Bologna lascia tirare giù le curve. Non so se sia una legge statale, comunale o altro. Non lo so. So solo che a Bologna, ad un’ora da qui, si possono fare cose che non possiamo fare al Franchi.

Quali sono le opzioni più percorribili? Se mi lasciano l’Artemio Franchi, dico Campo di Marte (ride, ndr).

Nel lavoro di Casamonti c’erano 15mila metri quadrati, abbiamo bisogno di più metratura. In alcune zone di Firenze c’è spazio per fare più commerciale. Dietro il Franchi c’è il campo di baseball. La città deve darci delle risposte. L’opzione principale è fare lo stadio nuovo. Bisosgna spendere i soldi giusti nei tempi giusti. Dico anche che qua non si spenderanno cifre stile Tottenham o Manchester City, non abbiamo i 600 milioni di ricavi.

Se col sindaco ho parlato di altre zone di Firenze? No, non ad oggi. Sono deluso, pensavo che sullo stadio si fosse più avanti. Voglio andare fast, forse troppo fast, sto capendo che ci vuole tempo per fare le cose.

Restyling del Franchi? Non ho incaricato Casamonti. Potrebbe essere un’opzione. Può darsi che domani inizieremo a pensare cosa fare al Franchi. Forse c’è bisogno di un negoziato.

Chiedere l’area Mercafir in concessione come soluzione? Può darsi. Ma non si capisce in che maniera. La concessione della Juventus è di 99 anni, quella del Bologna 40. L’Udinese spende solo 50mila dollari l’anno per 99 anni.

Avrei investito nella Fiorentina anche se avessi saputo fin da subito di queste difficoltà. Basta guardare alla Roma. I tifosi sono importanti. Pensavo si fosse più pronti a fare qualcosa. Non credevo di investire prima sul centro sportivo che sullo stadio.

Il Comune farà il bando, noi valuteremo le condizioni del bando, ma valuteremo le opzioni. Dobbiamo se parteciperemo o no al bando, penso di sì, ma dobbiamo ancora decidere.

IN AGGIORNAMENTO