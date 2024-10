Commisso gongola: il ringraziamento a squadra e tifosi dopo il 5-1 alla Roma

Il Presidente Commisso, secondo quanto filtra dagli ambienti viola, a fine partita si è congratulato con il Mister e con tutta la squadra per la grande prestazione e la vittoria ottenuta contro la Roma. Il Presidente, che un paio di giorni fa ha rimproverato i responsabili dei fatti di San Gallo, si è complimentato anche per il tifo ed il sostegno che tutto lo stadio ha trasmesso alla squadra per tutta la partita e, per questo, ha trasmesso il proprio ringraziamento a tutti i tifosi.