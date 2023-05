Ritorno in Europa per Commisso: a Basilea ci sarà anche lui

Tornerà a seguire la Fiorentina in un trasferta europea Rocco Commisso. Il presidente sarà in Svizzera, per seguire da vicino la sua squadra. Insieme a lui anche Barone, Pradè e Burdisso

Rocco Commisso tornerà a seguire la Fiorentina in una trasferta europea. E c’era da scommetterci. Dopo aver saltato le trasferte di Sivas e Poznan (era in America), il presidente sarà presente al St. Jakob-Park, per seguire da vicino la sua squadra che giovedì sera sfiderà il Basilea nella semifinale di ritorno di Conference League, in programma alle ore 21. La sua ultima presenza europea esterna era stata a febbraio a Braga, dove i viola vinsero per 4-0. Oltre a Commisso, sarà presente tutta la dirigenza viola, quindi sia Barone che Pradé e Burdisso. Il gruppo squadra partirà domani nel primo pomeriggio con un volo charter da Firenze alla volta della Svizzera.