Commisso gioisce ancora, grandi complimenti a Kean e Comuzzo

Altra gioia per il presidente Rocco Commisso, la sua viola vola. Grandi complimenti a tutti, soprattutto agli azzurri

Una vittoria che vale una classifica strepitosa per la Fiorentina di Palladino. La tripletta di Moise Kean ha trascinato tutto il gruppo, e non solo. Dopo la partita il presidenteb Rocco Commisso ha chiamato la squadra, complimentandosi con tutti. In particolare si è intrattenuto con la dirigenza, Ferrari e Pradè, con Palladino, e anche con i due azzurri, Kean e Comuzzo. La sua Fiorentina vola, vince e convince