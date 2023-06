Commisso: “Episodio su Biraghi una schifezza. Ho detto agli inglesi…”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, presente per la prima semifinale del calcio storico tra azzurri e bianchi,

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, presente per la prima semifinale del calcio storico tra azzurri e bianchi, ha rilasciato delle dichiarazioni a DAZN. Queste le sue parole: "Sono stato qui anche il primo anno. A questo giro sono tornato perché c’è anche Biraghi. Ho detto agli inglesi che il calcio l’abbiamo fondato noi. Il gesto dei tifosi inglesi a Biraghi è stato letteralmente schifoso. Non ho mai avuto paura di camminare per Firenze. Speriamo che sia una grande Fiorentina anche il prossimo anno”.