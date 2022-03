Commisso e le frasi contro Juve, Inter e Milan: arriva l’archiviazione

La Procura Federale della Figc archivia il procedimento nei confronti di Rocco Commisso

"Non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare". Questa la conclusione della Procura Federale della FIGC a proposito degli accertamenti sulle dichiarazioni rilasciate in un'intervista al Financial Times da Rocco Commisso. Per questo è stata disposta l'archiviazione del procedimento nei confronti del presidente della Fiorentina. Rocco aveva puntato il dito contro Juventus, Inter e Milan e le rispettive proprietà, ma non sono stati ravvisati gli estremi per procedere.