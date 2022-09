Commisso e la cessione di Vlahovic: “Un capolavoro, visto le big sanzionate?”

"Voglio parlare di Vlahovic, c'è chi ha detto che è stato un capolavoro: io la definisco un'operazione fenomenale. Ho visto tanti giocatori che si sono mossi a parametro zero, invece io ho venduto a 75 milioni di euro. La realtà è che se non lo avessimo venduto, ci saremmo rovinati. Oggi siamo in Europa e non abbiamo problemi finanziari, siamo ok per due anni. Il FFP sta cambiando, prima o poi si arriverà a un punto in cui non si potrà superare il 70% dei ricavi della squadra tra costi dei giocatori e ammortamenti. Adesso abbiamo messo a posto i conti, mentre Milan, Juve, Inter e Roma sono state sanzionate. I giocatori si comprano per poi venderli, il calcio è questo, il sistema è questo. E non si possono mettere soldi privati nel calciomercato, pur volendo".