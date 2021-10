Commisso, È il più ricco presidente americano della Serie A

Secondo Forbes, nella classifica dei 400 più ricchi degli Stati Uniti d'America, in 98esima posizione c'è Rocco Commisso

Secondo Forbes, ci sono anche tante personalità legate al mondo del calcio nella classifica dei 400 più ricchi degli Stati Uniti d'America. Tra le personalità legate al mondo del calcio, sono tre i presidenti di squadre di Serie A presenti nella classifica. A partire da Rocco Commisso, proprietario della Fiorentina, in 98esima posizione con un patrimonio di 8,7 miliardi di dollari. Proseguendo, in 253esima posizione troviamo Dan Friedkin, patron della Roma, con 4,4 miliardi di dollari e infine il fondo Elliot, proprietario del Milan, in 261esima posizione con un patrimonio di 4,3 miliardi di dollari.