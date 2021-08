Commisso day: iniziano i giorni decisivi per la stagione della Fiorentina

Rocco Commisso è atteso in Italia. Con il suo arrivo iniziano giorni fondamentali per la stagione della Fiorentina

Inoltre, come riportato dal Corriere dello Sport, a dare inizio a questi giorni di grande importanza per la squadra di Italiano è l'arrivo di Rocco Commisso. Il presidente viola è atteso in Italia nella giornata di oggi, nel suo paese natale Marina di Gioiosa Ionica, in Calabria. Quest'ultimo, Giovedì, riceverà le "chiavi della città". Molto probabilmente non passerà da Firenze ma incontrerà la squadra direttamente a Roma per il match di esordio. Nel mentre, dovrà porre la parola fine su molte situazioni ancora in sospeso in casa Viola. Da Vlahovic a Milenkovic, Rocco Commisso è atteso in Italia pronto a dare il via alla rinascita della Fiorentina.