Commisso: “Dal mercato forse arriverà qualcun altro. Tifosi, meno critiche”

Le parole nel numero uno Viola

"Sono tornato da tre giorni. La partita con la Roma mi è piaciuta finché Dragowski non è stato espulso, ma non voglio fare critiche agli arbitri. Mi ha colpito molto vedere la partita con lo stadio pieno e sentire l'incitamento dei tifosi, spero succederà anche qui a Firenze. Spero avremo una capienza al 50%. I giocatori hanno sentimenti ai tifosi dico di aiutare i nostri ragazzi che giocano per Firenze. Meno critiche, più incoraggiamenti. Italiano? Ci ho parlato molto in questi giorni, abbiamo preso un grandissimo giocatore oggi. Forse prenderemo qualcun altro prima della fine del mercato. La squadra, però, è forte e il nostro allenatore lo è altrettanto. Spero di fare meglio che in passato."