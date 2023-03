Commisso chiama Italiano e Biraghi, ringrazia la squadra e i tifosi

Come riporta la Fiorentina sul sito ufficiale il Presidente Rocco Commisso, a fine gara, ha parlato con il Mister Italiano e con il Capitano Cristiano Biraghi. Il patron ha voluto ringraziare la squadra per la lunga striscia di risultati positivi, squadra che si godrà adesso qualche giorno di meritato riposo prima del ritorno in campo ad aprile. Il Presidente vuole, inoltre, ringraziare i tifosi viola che, anche oggi numerosi, sono stati come sempre vicini alla squadra.