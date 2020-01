Commisso: “Centro sportivo fast, lo stadio no. In Italia ci sono troppi poteri”. E sul mercato…

Dopo l’incontro con il sindaco di Bagno a Ripoli, Rocco Commisso ha fatto il punto con i cronisti presenti tra cui Violanews.com sul progetto del centro sportivo: “Fino ad oggi tutto è stato fast, abbiamo acquistato i 25 ettari di terreno a prezzi giusti e siamo contenti dell’accoglienza che ci è stata data dal Comune. Tutti stanno lavorando veloce per poter iniziare i lavori entro la metà di settembre. Questo è un grandissimo investimento, si arriverà come minimo a 70 milioni. Lo stadio? Si va avanti e speriamo che la politica ci aiuti. In Italia ci sono troppi poteri, ognuno ha il suo titolo e le sue esigenze. Ho incontrato più volte i sindaci qui in 6 mesi, che in America in 25 anni. Lo stadio a Bagno a Ripoli? Io lo farei e abbiamo anche l’opzione di comprare ancora più ettari, ma mi è stato detto che qui non è possibile”. Sul mercato ha ribadito: “Non faccio nomi, ma vogliamo rinforzarci subito nelle prossime due settimane. Non ci sono news e in giro leggo molte fake news”. COMMISSO SUL FRANCHI: “UNA PORCHERIA”