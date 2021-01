Commisso, attesa per il secondo tampone. Tappa successiva: Artemio Franchi

Come già vi avevamo raccontato, il Presidente ha effettuato questa mattina il doppio tampone (uno alla partenza e uno all’arrivo in aeroporto). E al momento è in attesa del secondo risultato. Stando a quanto da noi raccolto, Rocco Commisso proprio per questo non rilascerà dichiarazioni. Arriverà direttamente allo stadio intorno alle 13:20, ma senza incontrare nessuno. L’esito del tampone negli USA è negativo, si attende soltanto la conferma del secondo

Il ritorno di Commisso: rinnovi, mercato e infrastrutture nell’agenda di gennaio