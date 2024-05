Commisso alla squadra: “Grande partita! Avanti così!”. E ringrazia tutti

Il Presidente ha poi parlato e si è congratulato con il Mister, Nico Gonzalez e Arthur, in rete per la prima volta con la maglia della Fiorentina.

La Fiorentina comunica le parole di Commisso alla squadra: "Davvero una grandissima partita, che siamo riusciti a recuperare e rimontare, in un momento fondamentale della stagione. Nonostante la stanchezza e le difficoltà, tutti hanno dimostrato grande attaccamento e voglia di fare sempre meglio e dare tutto fino all'ultimo. Forza ragazzi, avanti così!" Il Presidente ha poi parlato e si è congratulato con il Mister, Nico Gonzalez e Arthur, in rete per la prima volta con la maglia della Fiorentina.