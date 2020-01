Commisso a Palazzo Vecchio: “Incontro positivo, vorrei la Mercafir in due anni”. E sul Franchi…

Dopo l’incontro di stamattina con Dario Nardella in Palazzo Vecchio, Rocco Commisso ha detto ai giornalisti presenti tra cui Violanews.com: “Abbiamo l’intenzione di fare uno stadio nuovo a Firenze. Abbiamo un rispetto reciproco con le istituzioni ma da presidente della Fiorentina cerco il meglio per la squadra. Oggi abbiamo avuto un buon incontro, per ragionare su diversi temi. Vorrei che il sindaco ci mettesse la Mercafir a disposizione in meno di due anni, ma non ho certezze su questo. E’ un’opzione buona ma forse non ottima. Nemmeno fuori Firenze le situazioni sono ottimali Ho incontrato anche la Soprintendenza per parlare del Franchi, ho notato più flessibilità, ma i miei tre punti non sono cambiati: fast fast, controllo e prezzi ragionevoli. Vorrei avere più risposte definitive, mentre in Italia ci sono troppi cilindri di potere che non parlano tra loro. Sono rimasto sorpreso quando ho capito che la più grande preoccupazione era proteggere il cemento e non i tifosi”. Infine una battuta sulla vittoria di ieri: “Abbiamo cominciato bene facendo quattro punti nelle ultime due gare e ora mi aspetto una bella partita con l’Atalanta. Cutrone? Abbiamo giocato meglio negli ultimi 20′ con lui: il povero Chiesa è uscito ma è entrato lui”. LE PAROLE DEL SINDACO NARDELLA: “UN PASSO AVANTI”