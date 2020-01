Nardella: “Fatto un passo in avanti, abbiamo risposto ai dubbi di Commisso”

Questa la versione di Dario Nardella dopo l’incontro con Commisso a Palazzo Vecchio: “L’incontro è durato un paio d’ore e abbiamo cercato di rispondere al presidente Commisso su tutti i punti, in modo che possano valutare al meglio le loro decisioni. Per quanto riguarda il Comune continueremo a confrontarci sperando che alla fine la Fiorentina opti per la realizzazione del nuovo stadio. Il presidente sa che se anche in futuro dovessero sorgere altre opzioni a Firenze, noi saremo disposti a collaborare. Nel mio programma elettorale c’era anche l’idea che Firenze abbia uno stadio all’altezza della città e voglio rispettarlo. I tempi sono stretti e dobbiamo correre. Dal mio punto di vista oggi abbiamo fatto un passo avanti, abbiamo dato alla Fiorentina degli elementi su cui riflettere. Ho grande stima e simpatia verso Rocco Commisso: credo che si possa trovare un punto d’incontro”. LE PAROLE DI ROCCO