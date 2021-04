Commisso/2: “Dobbiamo salvarci, i ragazzi lo sanno. Poi penseremo alla prossima stagione”

Rocco Commisso ha raggiunto Iachini e la squadra nel ritiro di Villa Olmi. Dopo qualche ora di riposo il patron gigliato è già al seguito della squadra. Queste le sue parole, affidate al sito ufficiale del club:

Ho dormito un’oretta o due. Adesso sono qui a mangiare con la squadra, per stare vicino ai ragazzi. Per questa ragione sono tornato. Stasera mi aspetto che i ragazzi giochino bene, ce la mettano tutta. Bisogna sempre cercare di vincere, queste ultime partite sono importantissime. I ragazzi sanno che non possiamo scherzare, dobbiamo salvarci. Poi penseremo all’anno prossimo. Iachini? Sì adesso lo rivedrò, insieme a tutto lo staff e i medici. Negli USA sono stato vaccinato, ma stamani mi hanno fatto lo stesso i tamponi all’arrivo: la vaccinazione funziona. La partita trasmessa da ABC? Dirò ai ragazzi che nei 22 stati americani dove è presente Mediacom vedranno il giglio di Firenze, insieme al logo dell’azienda. È un orgoglio per i miei dipendenti e per tutti i clienti dell’azienda. Speriamo la squadra faccia bene, per me e gli americani che guarderanno la partita.