Commissioni agli agenti, ACF in ‘zona Europa League’. Ma la spesa cala

Il dettaglio sulle commissioni

La FIGC ha reso note le cifre che i club di Serie A hanno corrisposto ai procuratori dei calciatori in commissioni nell'anno solare passato. Fuori categoria Juve, Inter e Roma che hanno speso rispettivamente 28, 27 e 25 milioni. Sesto posto per la Fiorentina che ha speso 8,256 milioni in commissioni, cifra in calo rispetto ai 9,7 nel 2020. Questa la lista completa: