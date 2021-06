La viola e le commissioni ai procuratori: nel 2020 ha speso più dell’Inter

È uno dei principali motivi di rottura con Gattuso, ma la Fiorentina ha speso davvero tanto negli ultimi anni in commissioni ai procuratori

Sulle colonne di Repubblica troviamo un riferimento a quella che è stata la classifica delle commissioni ai procuratori pagate dai club di Serie A pubblicata qualche settimana fa (leggi qui). Un riferimento quantomai eloquente, che torna di attualità viste le ultime vicissitudini. Come specifica il quotidiano, negli ultimi sei anni di gestione, i viola hanno pagato oltre 51 milioni ai vari procuratori in commissioni, più o meno quanto la spesa per tutta la rosa di un anno. In media si tratta di 8,5 milioni l'anno. In sei anni, i vari agenti si sono spartiti circa 913 milioni di euro: con il calcio che annaspa sono cifre decisamente eloquenti. La Fiorentina ha speso tanto, troppo: quanto il Napoli e molto di più dell'Atalanta. Tradotto: i viola sono subito sotto i top club Juventus, Inter, Milan e Roma.