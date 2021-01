Come cambierà la Fiorentina con Malcuit e Kokorin

Tu chiamale, se vuoi, alternative. Ma possiamo anche parlare di “scommesse”. Kevin Malcuit e Aleksandr Kokorin arrivano a Firenze con diversi punti interrogativi e la prospettiva – almeno sulla carte – di non imporsi da subito nella formazione titolare. Non convocati per la gara di stasera contro il Torino, entrambi mettono nel mirino il successivo match contro l’Inter. Abbastanza semplice immaginare la loro collocazione nella Fiorentina di oggi: l’ex Napoli può giocare solo come esterno destro a tutta fascia (al posto di Caceres per intendersi) mentre il russo grazie alla sua duttilità si mette in concorrenza sia con Ribery che con Vlahovic. E la sensazione è che, se dovesse calarsi in fretta nella sua nuova realtà, sia soprattutto il francese ad essere insidiato. A meno che Prandelli non voglia rivedere qualcosa sul piano tattico per favorire la convivenza di Kokorin con Franck e Dusan. Ma a giudicare dalla linea scelta dal tecnico, al momento questa ipotesi sembra percorribile solo a gara in corso, quando ci sarà da recuperare qualche risultato.