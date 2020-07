Come cambia il mercato con Iachini. Ghezzal verso la conferma, addio trequartista?

Il mercato secondo Beppe Iachini. Ad appena 24 ore dalla sua (sorprendente) conferma possiamo solo immaginarlo, ma il lavoro di questi mesi – e delle sue precedenti esperienze – danno più di un indizio. Difficilmente il “colpo” sarà un trequartista puro, a cui pure i dirigenti e Commisso stavano pensando da tempo, perchè nel 3-5-2 (o 3-4-3) sarebbe difficile da collocare. La priorità potrebbe dunque diventare il regista, insieme agli esterni a tutta fascia, mentre in difesa se non ci saranno cessioni potrebbero bastare ritocchi. I dubbi maggiori riguardano l’attacco e dipendono principalmente da Chiesa (e chi, sennò). Ma occhio al sovraffollamento di punte: a Iachini piace moltissimo Kouame e uno tra Cutrone e Vlahovic sembra di troppo. E tra i giocatori da riscattare? Salgono le quotazioni di Ghezzal, rilanciato dal mister viola nelle ultime settimane, può essere riscattato per 9 milioni dal Leicester. Difficilmente rimarrà invece Agudelo, mai preso in considerazione dal suo arrivo a gennaio (appena 2 gettoni e una manciata di minuti).