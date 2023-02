Colpo a effetto Samp? Jesé Rodriguez è a Genova per firmare coi blucerchiati

Piuttosto curiosa, per non dire clamorosa la voce che arriva dalla Spagna, in particolare da AS. Secondo il quotidiano, la Sampdoria si appresta ad accogliere un nuovo acquisto in squadra: si tratta dell'ex obiettivo Viola Jesé Rodriguez. Lo spagnolo, oggi svincolato, sarebbe addirittura già a Genova per svolgere le visite mediche ed apporre la firma sul contratto che lo legherebbe ai liguri fino a fine stagione.