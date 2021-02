Colonnese: “Per Castrovilli difficoltà di ruolo, a Vlahovic faccio i complimenti ma contro di me…”

Francesco Colonnese, tre anni all’Inter fino al 2000, si è collegato con Lady Radio per parlare della sfida di domani:

L’Inter è una squadra forte e può gestire le problematiche di calendario e società: i calciatori vanno in campo e pensano solo a quello. Le assenze? Castrovilli quest’anno non è riuscito a esprimersi, forse ci sono stati troppi cambi di atteggiamento a lui richiesto. Castrovilli e Milenkovic sono comunque due rinunce pesanti da dover fare. Lukaku contro Quarta? Il belga è l’attaccante più forte in circolazione, chiunque lo marcherà avrà un banco di prova importante. E’ però anche un’occasione per mettere in mostra tutte le qualità di un difensore. Pezzella? Domenica ha fatto un errore grave, è difficile capire cosa gli succeda, è un giocatore valido e deve sfruttare partite come questa. Vlahovic? Molto forte fisicamente, io qualche giocatore forte l’ho marcato e non so se mi avrebbe messo in difficoltà, ma gli faccio i complimenti per la sua crescita.