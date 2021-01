Colonnese: “Amrabat, questione di fiducia. Conti? Fa il lavoro che serve alla Fiorentina”

Francesco Colonnese, ex calciatore dell’Inter, è intervenuto a Radio Bruno:

“L’Inter viene da un pareggio inaspettato per come si era messa la gara… Forse qualche cambio non eccelso di Conte ha permesso alla Roma di recuperare. La Fiorentina invece viene da un’ottima vittoria, importantissima anche se sofferta, il rigore parato da Dragowski è stato fondamentale per ritrovare una posizione meno pericolante in classifica. In Italia non ci sono squadre che fanno grandissimo gioco, l’Inter è partita favorita ma sta facendo un campionato normale. Alla lunga i valori vengono fuori, si veda la sconfitta del Milan con la Juve. L’Inter ha una rosa importante, deve solo gestire meglio le sue risorse. La Fiorentina è partita male, quando parti male è difficile. Amrabat non sta mostrando le sue qualità, ma penso sia solo una questione di fiducia per lui e per la squadra. Domani la Fiorentina è sfavorita, ma ha l’occasione di fare una gran bella figura con il nuovo modulo, che mi è piaciuto. Conti? Intanto Lirola era nel suo ambiente a Sassuolo, a Firenze non ha trovato la stessa atmosfera. Conti può fare il lavoro di cui la Fiorentina ha bisogno, può essere l’acquisto giusto”.

