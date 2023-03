Collovati: “La Fiorentina arriva meglio. L’Inter è un punto di domanda”

"L'Inter viene da un momento negativo. Poi nella sosta non si sa mai cosa succede. La Fiorentina è in formna, sta bene. Non penso che la sosta abbia frenato l'entusiasmo. Si gioca a San Siro, davanti a 70mila persone, Lukaku torna rigenerato. Ci sono tanti punti di domanda, ma l'Inter non deve deludere, rischia anche Inzaghi. Dimarco è una brutta perdita. Il fatto che Italiano sia nei nomi per il post Inzaghi vi dice il suo valore. Jovic mi sembra un po' più statico di Cabral."