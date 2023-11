"Entriamo in campo con il cervello attaccato". Questo il messaggio della Curva Fiesole alla Fiorentina che al termine dell'allenamento

"Entriamo in campo con il cervello attaccato". Questo il messaggio della Curva Fiesole alla Fiorentina che al termine dell'allenamento ha dato il via a un colloquio con i giocatori di Italiano. Il desiderio di fare bene domenica contro la Juventus è tanto e il messaggio è stato chiaro: fare bene, mettere anima, cuore e faccia in campo. Cori, applausi e fumogeni. Si conclude così la serata al Viola Park.