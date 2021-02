Colantuono: “Fiorentina? Si deve ancora accendere la scintilla”

L’allenatore Stefano Colantuono è intervenuto ai microfoni di Tmw per parlare dell’attuale campionato di Serie A, tirando in ballo anche l’andamento della Fiorentina:

Ieri ho visto la Fiorentina, è stata molto sfortunata: non meritava la sconfitta. Purtroppo quest’anno è così, e condivido con Prandelli che debbano stare attenti: ok il margine, ma è un campionato strano, e Parma e Torino tra le altre hanno buone rose. Dovranno lottare per togliersi da quella classifica, ma i giocatori di qualità ce li hanno. Si deve ancora un po’ accendere quella scintilla perché possano togliersi dai bassifondi della classifica