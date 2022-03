Cois: “Esterni forti, ma mancano i loro gol. Fiorentina in Europa? Spero presto”

Il pensiero dell'ex viola

"Non mi rivedo in nessun giocatore della Fiorentina attuale, è difficile fare paragoni. Ma ci sono tanti giocatori forti, come Bonaventura, più passano gli anni e più aumenta la qualità. E poi ultimamente sto rivedendo un buon Castrovilli: ha fatto un primo anno strepitoso, poi si è un po' perso anche per problemi fisici, ora lo rivedo dinamico e esplosivo.