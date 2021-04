Non si registrano novità sul fronte tamponi in casa Fiorentina. Secondo quanto riporta Radio Bruno, nonostante l’aumento dei giocatori azzurri positivi al Covid, i due viola convocati dal c.t. Mancini per gli ultimi impegni dell’Italia, Cristiano Biraghi e Gaetano Castrovilli, continuano a risultare negativi. Gli ultimi tamponi sono stati effettuati nella giornata di ieri. Dopo 48 ore, quindi domani, i prossimi. Sperando che l’esito sia sempre lo stesso.