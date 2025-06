Club più sostenibili, Fiorentina e Napoli unici in Italia: la classifica

Secondo il report 2025 di Off the Pitch, piattaforma specializzata in business intelligence calcistica, Napoli e Fiorentina sono gli unici club italiani presenti nella top 10 europea per sostenibilità finanziaria. Il ranking si basa su parametri come margine operativo lordo, ritorno sulle attività prima delle imposte e margine di mantenimento, che misurano solidità ed efficienza economica.