Cinquini: “Torreira? Ormai in ACF conoscono Commisso, ecco cosa dovrebbero fare”

Una soluzione che medierebbe tra l'intransigenza di Commisso e le necessità di Italiano

"Ormai chi lavora alla Fiorentina dovrebbe conoscere Commisso e la sua irritabilità rispetto a certi temi; se Italiano vuole Torreira, si dovrebbe propinargli le cose in una maniera diversa. Amrabat d'altra parte ha fatto un buon campionato, può essere che si voglia insistere con lui che è già un calciatore viola. Questione procuratori? Ormai hanno avuto il loro spazio nel mondo del calcio, vanno tenuti in considerazione e gestiti. Non si può andare allo scontro frontale, il sistema è troppo radicato, è come fare il Don Chisciotte contro i mulini a vento. Italiano deve essere un punto fermo, va considerato il suo passato e la mossa della clausola da 10 milioni mi pare intelligente”.