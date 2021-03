Cinquini: “Situazione difficile, ora tutti dovranno remare dalla stessa parte. Prandelli…”

Oreste Cinquini, direttore sportivo con trascorsi anche alla Fiorentina, ha parlato a Lady Radio: “Dimissioni Prandelli? Non mi tornano certe situazioni. Dopo il Benevento sembrava dispiaciuto, come se fosse accaduto qualcosa prima, durante o dopo la partita che lo aveva toccato particolarmente. Kokorin? Oltre all’ambientamento difficile, forse è stato sottovalutato l’infortunio. Spero possa rientrare e dare il proprio contributo. La situazione è diventata difficile per la Fiorentina, bisogna stare attenti per non renderla pericolosa, mi auguro che tutti sappiano gestirla. Tutti insieme dovranno remare dalla stessa parte“.

