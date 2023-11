Cinquini: “Italiano mi ricorda la mia scelta di Malesani. Le punte…”

"Fiorentina e Bologna stanno raccogliendo i frutti del lavoro fatto negli ultimi anni. La Fiorentina pescando Italiano dopo le esperienze con Spezia e Trapani ha fatto una mossa coraggiosa che mi ha ricordato quando io e Antognoni scegliemmo Malesani per sostituire Trapattoni. I risultati dicono che è stata una scelta giusta. Il problema centravanti? Non è colpa del gioco di Italiano, guardate come stanno andando Jovic e Cabral quest'anno. Nzola è un giocatore che si adatta benissimo al gioco di Italiano, Beltran è stato un'altra scommessa e purtroppo per ora non si sta rivelando per il suo valore, spero che possa esplodere."