Cinquini: “Il contratto lungo? Italiano non rimane sul groppone, è emergente”

"Penso che Italiano si sia conquistato la riconferma sul campo dove ha ottenuto risultati molto importanti. La sua scelta aveva dei rischi, ma lui ha confermato quanto di buono fatto prima a Trapani e Spezia. Confermare Italiano è il punto focale della ripartenza della Fiorentina. Serviva un messaggio chiare da parte della società. Contratto lungo? Italiano è un allenatore emergente, è uno che troverà un'altra società, non è uno che ti rimane sul groppone. Con lui si può costruire qualcosa di importante e un progetto ambizioso. Dove intervenire sul mercato? Credo che il tecnico abbia dato una mano alla società e il club ha certamente già programmato qualcosa. Italiano intanto dovrà dare giudizi cu chi già c'è. L'infortunio di Castrovilli è importante e c'è ancora il problema Torreira. Servirà operare a centrocampo e capire se Ikoné e Cabral sono o meno gli innesti giusti. il problema del portiere deve essere risolto definitivamente. Non per l'anno prossimo, ma per parecchi anni. I Viola hanno bisogno di un interprete affidabile. Servono giocatori con grande personalità, quello Viola è un pubblico molto importante".