Cincotta: “Situazione Conference una telenovela. Italiano? Un top assoluto”

L'ex allenatore della Fiorentina Femminile, Antonio Cincotta, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare dei temi più caldi in casa viola. Queste le sue parole: "Situazione Uefa? È una telenovela che speravamo finisse a giugno. È dura sia per la Fiorentina che per la Juventus, ma soprattutto per il calcio. Queste cose fanno disinnamorare del calcio. Come la vive un allenatore una situazione del genere? La Fiorentina ha un grandissimo allenatore, uno dei top assoluti della nuova generazione. Per lui non credo cambi molto, perché andrà in campo ad allenare la squadra come ha sempre fatto. Quello che dovrà faticare è Pradè, perché dovrà essere lui bravo e svelto nel capire come muoversi sul mercato in base a cosa accadrà. Perché con competizione europea o meno le cose cambiano".