“Ciao Sergio”: la Curva Fiesole ha ricordato così lo storico tifoso viola

I fiori, la sua amata Curva Fiesole, uno striscione “Ciao Sergio” e la commozione dei familiari, della moglie e delle due figlie gemelle che hanno voluto così ricordare Sergio Pani. Abbonato alla Fiesole fin da ragazzo e scomparso improvvisamente nei giorni scorsi all’età di 49 anni. Prima della sfida di Conference League tra Fiorentina e Viktoria Plzen, al Franchi, gli amici storici della Curva lo hanno voluto omaggiare insieme alle due figlie di 13 anni che Sergio Pani avrebbe portato allo stadio per la prima volta in occasione proprio della sfida contro i cechi di ieri sera. Momento toccante che ha coinvolto anche il capitano viola,Cristiano Biraghi, che a margine del riscaldamento della squadra ha voluto essere presente dando conforto alle due figlie in un momento di dolore ma anche di unione. La famiglia ci tiene a ringraziare le persone che hanno permesso tutto questo. Nel ricordo di Sergio.