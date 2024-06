Christensen: “Spero in una stagione migliore per me stesso in viola”

Per Oliver Christensen non è stata una prima stagione semplice a Firenze. Il portiere danese infatti ha dovuto fare i conti cun un ruolo di dodicesimo che non è riuscito a sovvertire, e con un infortunio. Il ragazzo ha voluto affidare ai social un pensiero sulla sua annata:

"Il 1° anno alla Fiorentina è ormai passato. Non è finita come tutti avremmo voluto, con un trofeo, e pensarci fa ancora molto male. Perché questo club, i giocatori, lo staff, la città e i tifosi meritano davvero di alzare un trofeo dopo l'incredibile lavoro svolto negli ultimi anni in cui si è arrivati ​​a tante finali. Spero che la prossima stagione sia migliore per me personalmente e noi come squadra miglioreremo ulteriormente. Quindi possiamo continuare a inseguire grandi cose.