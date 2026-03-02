Chivu aspetta il ritorno di Lautaro. Possibili novità contro la Fiorentina

L'Inter aspetta con ansia il rientro del suo capitano, Lautaro Martinez. L'assenza dell'argentino è pesante, vista l'influenza che l'attaccante ha nel gioco di Chivu. L'ex Racing starà fuori ancora per un po', come riporta Sky Sport. Il suo rientro è previsto per la gara contro la Fiorentina, l'ultimo match prima della pausa per le nazionali. Al Franchi, il 22 marzo, la Fiorentina potrebbe avere quindi una grande preoccupazione in più.