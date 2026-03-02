L'Inter aspetta con ansia il rientro del suo capitano, Lautaro Martinez. L'assenza dell'argentino è pesante, vista l'influenza che l'attaccante ha nel gioco di Chivu. L'ex Racing starà fuori ancora per un po', come riporta Sky Sport. Il suo rientro è previsto per la gara contro la Fiorentina, l'ultimo match prima della pausa per le nazionali. Al Franchi, il 22 marzo, la Fiorentina potrebbe avere quindi una grande preoccupazione in più.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola Chivu aspetta il ritorno di Lautaro. Possibili novità contro la Fiorentina
news viola
Chivu aspetta il ritorno di Lautaro. Possibili novità contro la Fiorentina
L'Inter attende il ritorno di Lautaro Martinez. L'argentino potrebbe esserci nella sfida contro la Fiorentina
© RIPRODUZIONE RISERVATA