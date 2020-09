Chiesa, trasloco temporaneo in attesa del mercato. E quel contatto con Pioli…

La squadra si è allenata in mattinata al Centro Sportivo “Davide Astori”. Sotto lo sguardo attento di Iachini si è svolta una seduta di preparazione alla sfida contro la Sampdoria. Come riportato da Radio Bruno Toscana, presente anche Chiesa che si è allentato in gruppo. All’interno tutti gli uomini mercato insieme a Commisso. Ore calde con summit in corso, calciomercato l’argomento principale. Su Chiesa, secondo l’emittente, risulta che da 2-3 settimane si sia trasferito a casa della sua ragazza come soluzione temporanea in attesa del responso del calciomercato. Ci sarebbe aria di trasloco con la Juventus che resta in pole. Nelle ultime settimane Federico avrebbe avuto anche un contatto con Stefano Pioli, oggi allenatore del Milan, al quale avrebbe espresso la volontà di unirsi ai bianconeri per giocare la Champions League e lottare per lo scudetto. L’ultima parola a Rocco Commisso che deciderà in base all’offerta economica.