Tre nomi per sostituire Chiesa, c’è anche Callejon. Piatek e Cutrone-Vlahovic…

Come sottolinea anche Il Corriere Fiorentino, Pradè e Barone sono al lavoro per consegnare a Iachini il sostituto di Federico Chiesa (per Pedullà la Fiorentina ha accettato l’offerta della Juventus, LEGGI). Il nome è da cercare all’interno di una rosa di tre candidati: Callejon (33 anni), Deulofeu (26) e De Paul (26). L’idea più recente sarebbe legata allo spagnolo svincolato dal Napoli: Callejon chiede circa 3 milioni a stagione e servirebbe uno sconto ma il suo inserimento nel modulo di Iachini sarebbe pressoché immediato. In grado di giocare sulla fascia consentirebbe al tecnico di non cambiare modulo, o almeno di non cambiare troppo l’assetto come nel caso in cui ad arrivare fosse Deulofeu. A seguito dei contatti con il Watford l’ipotesi di un ritorno in Serie A dopo l’esperienza al Milan è rimasta in sospeso in attesa di novità su Chiesa, mentre il nome di De Paul non è mai uscito dai radar. L’argentino è da tempo sul taccuino di Pradè.

Diverso il discorso per una punta originariamente individuata in Piatek. Se per Cutrone e Vlahovic non mancherebbero offerte (il primo piace al Bologna, sul secondo il Verona spera ancora in un prestito) la valutazione da 25 milioni del polacco raffredda qualsiasi entusiasmo, quanto al sogno Milik ogni ipotesi ad oggi è impraticabile. Di certo la Fiorentina dovrà fare bene i propri conti perché il mercato non si esaurirà alla sostituzione di Chiesa. In difesa, oltre a Fazio (33) e al brasiliano del Torino Lyanko (23), è il centrale argentino Lucas Martinez Quarta (24) il primo obiettivo e il suo arrivo potrebbe preludere alla partenza di Ceccherini verso Verona o di Igor per il quale il West Ham ha pronta un’offerta, ma intanto da Milano arrivano voci di un Pioli che starebbe nuovamente pensando a Pezzella per la sua difesa. Come per Milenkovic l’intenzione è quella di non toccare i difensori titolari, semmai di cercare un’alternativa a Biraghi a sinistra.