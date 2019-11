Chiesa o la Fiorentina, chi è il vero ostaggio?

E’ la Fiorentina ad aver fatto ostaggio Chiesa o il contrario?Questa mattina, fra lo stupore generale, c’è stato un confronto fra la società ed Enrico, il babbo che cura gli interessi di Federico (CLICCA QUI). Ancora più sorprendente è l’ammissione di Daniele Pradè: la famiglia Chiesa avrebbe aperto al rinnovo di contratto. Ciò non significa la firma è in arrivo, anzi. E forse, nei prossimi mesi, proprio su questa sottile differenza si ballerà. Da settimane, forse mesi, il giovane Federico non parla. Non dice serenamente cosa pensa, cos’ha in mente per il suo futuro. Poche parole di circostanza in America, altre a Coverciano e qualche sussurro timidamente viola.

Ma torniamo alla domanda iniziale, chi è il vero ostaggio fra le parti? Arrivato ad inizio giugno, Rocco Commisso si è trovato una patata bollente in mano. Enrico già aveva il via libera per cercare una nuova squadra al figlio, e di conseguenza stava agendo. Il patron viola, ambizioso e sbarcato nel mondo del calcio mosso per pura passione, avrebbe mai potuto presentarsi a Firenze vendendo il suo figlio prediletto? No davvero, i suoi buoni propositi avrebbero subito perso credibilità. La conferma di Chiesa è stata dunque una mossa necessaria, da un punto di vista politico. Tanto che, quasi con un paradosso, si può affermare che sia proprio Commisso (e quindi la Fiorentina) l’ostaggio della vicenda. C’è da giurarci, in società c’era qualcuno convinto di poter rinunciare al giocatore. Anzi, col ricavato della sua cessione Pradè avrebbe potuto allestire un gruppo meglio assortito e più forte. E soprattutto senza scontenti, ma si sa: ubi major…

La precedente gestione aveva promesso un nuovo aumento di ingaggio a Chiesa, l’appuntamento per mettere nero su bianco era fissato per lo scorso dicembre ma l’incontro non c’è mai stato. Piuttosto, come scritto, Chiesa è stato pian piano liberato dalla prigione (si fa per dire) viola. A due anni e mezzi dalla scadenza del contratto, e con principi di accordo pronti ad essere rispolverati, il giocatore ed il suo entourage davvero possono essere interessati a prolungare con la Fiorentina? Un ricco ingaggio, una squadra di primo livello e rinnovate ambizioni sportive potrebbe anche spingere in questa direzione. Ma certamente non è facile. Per ora resta un’unica solida certezza: l’abilità comunicativa di Pradè. Oggi ha affrontato ogni argomento con la faccia al vento. Ha raccontato dell’apertura di Enrico e così facendo ha gettato acqua su un tema fin troppo infuocato. Che sia questa l’inizio della exit strategy, volta a deporre le armi e ad arrivare serenamente ad un divorzio a giugno che possa far bene a entrambe le parti?