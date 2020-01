Chiesa, la fascia può aspettare. Le idee di Iachini ed una necessità di natura fisica

Più di mezz’ora di conferenza stampa. Giuseppe Iachini ha parlato poco, pochissimo, di mercato. Troppo importante la partita contro la Spal, vietato farsi distrarre dalle trattative. Il tecnico si è concentrato sulla tattica, sugli errori commessi a Bologna e (anche) sul ruolo di Chiesa. Il quesito è: il n°25 viola può giocare a tutta fascia? Sì, ma non adesso. A causa dell’infortunio alla caviglia, Fede non è ancora al cento per cento per essere schierato sul corridoio esterno.

Quindi? L’allenatore gigliato ha la soluzione: “Dobbiamo accorciargli il campo“. Che tradotto vuol dire partire da posizione più avanzata e correre in avanti anziché indietro, anche in fase di non possesso. Iachini si è lasciato andare a un paragone niente male: quello con Paulo Dybala. Col passare degli anni l’argentino ha spostato il suo raggio d’azione dalla fascia alla zona centrale del campo. Beppe ha spiegato anche che la squadra sta lavorando affinché Federico riceva palla con le spalle davanti alla porta. Di schiena, infatti, la sua pericolosità è limitata. In attacco, quindi, la strada è tracciata: si riparte da Chiesa più uno. E quell’uno domani sarà uno tra Vlahovic ed il neo acquisto Cutrone.