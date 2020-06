Chiarugi: “Thiago Silva? Commisso scommette su giocatori importanti”

Luciano Chiarugi, ex calciatore di Napoli, Milan e Fiorentina tra le tante, è intervenuto nel programma “Taca la Marca” su Radio Music Television. Ecco quanto emerso su scudetto e Fiorentina:

Sulla corsa scudetto...

“La Juventus dopo questa sconfitta non avrà sicuramente un gran morale e forse qualcosa si è inceppato, la compagine bianconera deve ritrovare la voglia di vincere. E’ sciocco pensare che Ronaldo non segni perchè la squadra non lo supporta, in generale i bianconeri devono stare attenti alla rincorsa della Lazio, che sembra avere più fame, voglia e rabbia.”

Sulla suggestione Thiago Silva…

“Commisso scommette su giocatori importanti come è stato con Ribery, il quale senza infortuni avrebbe garantito ai viola un altro tipo di classifica. Thiago Silva (PRO E CONTRO DELLA SUGGESTIONE SILVA) guadagna molto ma il presidente sembra propenso ad investire delle cifre importanti su questo calciatore, sarebbe un acquisto interessante e roboante, che garantirebbe sicuramente esperienza e potrebbe favorire la crescita dei giovani talenti della Fiorentina.”