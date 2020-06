Tecnica, “cattiveria”, ma anche tanti infortuni. Thiago Silva: perché sì-perché no

Impossibile restare freddi di fronte al nome di Thiago Silva. La notizia è clamorosa: la Fiorentina ci sta pensando, sogna un altro colpo alla Ribery. Portarlo a Firenze sarà un’impresa, non fosse altro perché – come scrive La Gazzetta dello Sport – il brasiliano chiede un contratto triennale da 10 milioni di euro a stagione. Tanti, troppi soldi anche per le tasche di Rocco Commisso. Vedremo se la trattativa entrerà nel vivo.

I pro e i contro dell’eventuale affare di mercato non mancano. Abbiamo provato ad analizzarli.

Perché sì

Le qualità di Thiago Silva non si discutono. Il brasiliano è un signor calciatore, uno dei più forti difensori in circolazione. Gioca ad alti livelli da parecchi anni. In fase di marcatura non dà un attimo di tregua all’attaccante di turno. Uno dei suoi punti di forza è la capacità di leggere in anticipo le azioni. I suoi maestri sono stati Paolo Maldini e Alessandro Nesta, non due giocatori qualunque. La velocità è un altro pregio dell’ex rossonero, così come lo stacco di testa. Riguardatevi il gol segnato su calcio d’angolo contro il Palermo il 3 marzo 2012: terzo tempo perfetto e palla in rete alle spalle dell’incolpevole Viviano.

Non solo fase difensiva. La Fiorentina è alla ricerca di un centrale in grado di impostare la manovra. Thiago Silva, grazie alla sua tecnica sopraffina, colmerebbe questa lacuna. Non a caso nella parte centrale della stagione 2010-11 (scudetto col Milan) fu impiegato mediano per sopperire all’indisponibilità dei centrocampisti.

Perché no

Impossibile far finta di niente dell’età. Il 22 settembre festeggerà 36 anni. Insomma, Thiago Silva non è più un ragazzino. Ultimamente gli infortuni sono stati parecchi. Nel maggio 2019 lesione al menisco del ginocchio destro. Lo stop costrinse il brasiliano a chiudere in anticipo la stagione con la maglia del Paris Saint-Germain. Nel febbraio 2020 lesione del bicipite femorale della coscia destra. La lista prosegue, ma ci fermiamo qua. La domanda sorge spontanea: in quali condizioni fisiche arriverebbe a Firenze?

