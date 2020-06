Un contatto c’è stato, ma la Fiorentina al momento ha deciso di fare un passo indietro. La società viola, dopo Ribery, è pronta a regalare ai tifosi un altro nome ad effetto e in questo senso Thiago Silva è più di una semplice suggestione. Il campione brasiliano è in scadenza di contratto e rappresenta un’ipotesi troppo invitante per non essere valutata. Come scrive La Gazzetta dello Sport però, non sembra così scontato che Daniele Pradè replichi il miracolo di un’estate fa anche con l’ex Milan.

Thiago Silva vuole un triennale a cifre folli (10 milioni di euro a stagione) che neanche Rocco Commisso può offrire, ma se ne riparlerà ad agosto, quando i tempi del calciomercato saranno più maturi. Dopo un primo abboccamento infatti i dirigenti viola si sono riproposti di sentirsi con i rappresentanti del difensore più avanti, quando le trattative entreranno più nel vivo. E se il brasiliano fosse ancora senza una soluzione allettante il discorso potrà riaprirsi con la Fiorentina pronta a spingersi fino a 5,5 milioni a stagione.

