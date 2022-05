Chiarugi sul finale di stagione: “Dopo la Coppa Italia qualcosa si è rotto…”

L’ex giocatore viola Luciano Chiarugi ha commentato il finale di stagione della Fiorentina analizzando le motivazioni che hanno portato la squadra di Italiano a giocarsi tutto all’ultima giornata

"È un peccato essersi ritrovati a doversi giocare tutto all’ultima contro la Juventus. La partita di Marassi contro la Sampdoria è stata affrontata con troppa leggerezza. Ci giocheremo tutto sabato, e io sono convinto che dovendoci giocare qualcosa di importante la squadra possa mettere in campo una grande prestazione. I viola dovranno scendere in campo come hanno fatto contro la Roma. Nelle ultime 7/8 partite mi sembra che a tratti sia mancata concentrazione. Il tutto è successo dopo la gara di Coppa Italia contro la Juventus, li qualcosa si è incrinato. Spero non sia dovuto tutto a problematiche tra Italiano e la società. Il tecnico viola forse poteva essere più riconoscente e non rimandare le decisioni sul futuro al termine del campionato, anche perché le squadre si programmano ben prima".