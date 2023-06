Chiarugi: “Scelta difficile su Sottil, l’anno prossimo potrebbe essere il suo”

Sottil e Saponara

"Quando si è giovani e ancora senza tanta esperienza, si ha smania di incidere, di farsi vedere. La scelta della società adesso è difficile, perché non si sa mai se e quando potrà esprimere tutto il suo potenziale. Il ragazzo secondo me ha un ottimo valore, sono convinto che la prossima stagione potrà essere quella giusta. Saponara a Firenze ha ritrovato fiducia, gliel'ha ridata Italiano, mi è sembrata una parentesi ottima per lui. Ora ci vuole qualcuno che oltre a lavorare bene sulla fascia sappia fare anche tanti gol. E non ce ne sono molti, bisogna stare attenti a non prendere doppioni".