Chiarugi: “Jovic non si è inserito, l’alternanza non fa bene a nessuno”

"Peccato non aver visto Quarta ai Mondiali, ma il ragazzo è giovane, ha tempo per recuperare. Amrabat? Grosso punto interrogativo. A Firenze si è visto poche volte quello che è stato in Qatar, però nella prima parte di campionato è stato un giocatore importante. Credo che dargli un compito ben preciso lo abbia aiutato. Il farsi avanti delle società top a livello mondiale può far tentennare, sarebbe importante tenerlo fino a fine stagione perché sostituirlo in corsa è comunque complicato".