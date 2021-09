Chiarugi: “Italiano ha già dato la sua impronta. A Firenze può consacrarsi”

L'ex viola esalta il lavoro di Vincenzo Italiano, capace in pochi mesi di aver trasformato giocatori come Duncan e Saponara

Intervenuto a Radio Toscana, l'ex viola Luciano Chiarugi ha fatto il punto della situazione attorno alla Fiorentina: "Finalmente il calcio è tornato a Firenze, abbiamo un altro spirito, le prestazioni ci rassicurano. Italiano ha dato l’impronta giusta, alcuni giocatori sembrano trasformati, da Duncan a Saponara anche perché quando rientri da prestiti pensi a cosa rappresenta la Fiorentina, cioè una società che sta puntando ad essere sempre tra le prime del campionato. L’allenatore è preparatissimo e i risultati si vedono. E’ chiaro che tutti hanno pronosticato le 7 sorelle per questa stagione e noi non ci siamo ma penso che la Fiorentina, con la rosa che è stata costruita che permette di mantenere equilibrio anche con i cambi, possa pensare ad essere la squadra rivelazione. Ed è evidente che la partita di domani ci darà qualche risposta importante.

Vlahovic? Bella la sua rabbia per non aver segnato quando è stato sostituito sabato. E’ un ragazzo che ha fame, che ha voglia, che vuole trascinare la squadra. Così come Gonzalez che è uno che sa spaccare le partite.